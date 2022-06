Maltempo, Vittorio Marzio: “Oggi rischio alluvioni lampo o grandinate gravi”

E’ allerta maltempo nel tardo pomeriggio di oggi, 28 giugno, quando, anche sulla nostra provincia potrebbero scatenarsi fenomeni meteorologici ad alto rischio. A lanciare l’allarme è Vittorio Marzio di MeteoValnure.it: “Sono previsti temporali di forte intensità, generati dalla presenza di elevati valori di instabilità che vanno a creare super cellule temporalesche”. I pericoli sono due: alluvioni lampo o grandinate di grosse dimensioni. E anche la situazione legata alla siccità non migliorerà. Anzi, questi fenomeni potrebbero addirittura creare ulteriori danni all’agricoltura. “I terreni secchi non hanno elasticità per assorbire la pioggia intensa che si scaricherà nel giro di un’ora -spiega l’esperto- questo potrebbe aggravare le condizioni dei campi già messi a dura prova negli ultimi mesi”. Per quanto riguarda le temperature si verificherà un leggero ribasso, ma da domani torneranno “bollenti” mantenendosi sui 36 gradi.

Nelle zone montane e collinari invece non si escludono fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. L’attenzione dunque deve restare altissima.