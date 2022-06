Temporali: precipitazioni intense in città, Rivergaro, Gropparello, Ferriere

Forti temporali e intensi rovesci d’acqua sono arrivati ieri nella nostra provincia. Non sono stati registrati particolari danni, nonostante le previsioni indicassero una forte probabilità di grandinate. Nella serata di ieri i piacentini hanno potuto godere di un piacevole rinfresco dell’ambiente. Le piogge più consistenti hanno colpito nel tardo pomeriggio la Val d’Arda, la zona Marsaglia-Brallo e la Val Boreca. A partire dalle 21 i quantitativi più ingenti sono stati registrati nella zona di Rivergaro e Gropparello (circa 15mm) ma anche a Ferriere (13mm). In città le forti piogge con lampi e tuoni hanno accumulato oltre una decina di millimetri. In Piemonte è piovuto per gran parte del pomeriggio di ieri, con accumuli d’acqua che nel Torinese e nel Cuneese hanno toccato i 70 millimetri d’acqua. Queste precipitazioni contribuiranno, nei prossimi giorni, ad accrescere il livello del Po.

