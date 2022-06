Travo: settantenne colpito da malore mentre era in bici, trasportato all’ospedale

Un ciclista settantenne a causa di un malore è caduto dalla propria bicicletta mentre si trovava in località Case Marchesi, nel comune di Travo. Sul posto è prontamente intervenuto un equipaggio della Pubblica assistenza Val trebbia. In un primo momento è stato allertato anche l’elisoccorso di Parma che – atterrato nei pressi dell’accaduto – non ha caricato l’uomo.

Il ciclista, in seguito ai primi soccorsi del personale medico, è stato trasportato dall’ambulanza all’ospedale di Piacenza.