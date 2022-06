“Volevamo fare una partita”: nella borsa accessori rubati dagli spogliatoi di baseball

“Volevamo solo farci un partita” hanno raccontato tre individui che ieri sera sono riusciti ad entrare negli spogliatoi del campo di baseball di via Foresti. Son stati sorpresi dai carabinieri con le “mani nel sacco”, ossia con una borsa piena di accessori ed indumenti da baseball. I tre, visibilmente ubriachi, hanno insistito dicendo che erano entrati nell’impianto sportivo solo per farsi una partita, ma non hanno convinto i militari dell’Arma che li hanno condotti in caserma ed identificati. Si tratta di tre cittadini italiani che sono stati denunciati per tentato furto.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà