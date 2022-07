Costi energetici e richiesta di misure di sostegno: la Provincia scrive al Governo

“La presente, a nome di tutti i Sindaci firmatari della Provincia di Piacenza, per manifestare la nostra più assoluta preoccupazione in merito all’esplosione dei costi energetici”.

E’ l’inizio della lettera – firmata dal vice presidente della Provincia Franco Albertini e sottoscritta dai sindaci, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e per conoscenza ai Parlamentari piacentini – con la quale vengono chieste concrete misure di sostegno da parte del Governo, “ulteriori rispetto a quelle disposte con il DL Energia, al fine di poter garantire la regolare erogazione dei servizi fondamentali, con particolare riguardo al sociale, all’illuminazione stradale e al riscaldamento degli edifici scolastici. In questa fase, con le nostre amministrazioni che sperimentano aumenti di spesa sui fronti delle utenze e delle forniture con percentuali oscillanti tra il 100% e il 300%, gli equilibri dei bilanci sono infatti seriamente a rischio: gli scostamenti si aggirano attorno al 10-12% del totale delle spese annue. Rendendoci conto che il sacrificio degli investimenti per dirottare gli avanzi liberi verso la gestione corrente costituisce soluzione una tantum e non ripetibile per l’anno 2023 e che l’eventuale ricorso in ultima istanza ad un aumento dell’imposizione fiscale, nel momento attuale, sarebbe un aggravio insostenibile per molti nuclei famigliari, siamo a richiedere un Vs. interessamento affinché si possano attuare i necessari interventi di soccorso alla finanza locale. Consci altresì delle possibili difficoltà nel reperire maggiori risorse all’interno del bilancio dello Stato, ci permettiamo di indicare e suggerire alcuni esempi di interventi, anche già disposti negli anni dell’emergenza Covid 19, totalmente a costo zero: – la possibilità, per gli anni 2022 e 2023, di ridurre l’accontamento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 65% del valore totale; – la sospensione della seconda rata capitale dei mutui per l’anno 2022 e di entrambe le rate capitale per l’anno 2023, con parallelo allungamento del piano di ammortamento e versamento della sola quota di interessi; – lo svincolo di ogni fondo speciale trasferito durante l’emergenza Covid 19 e non ancora speso, eliminando l’obbligo di eventuale restituzione a seguito di certificazione, destinandolo al finanziamento dei maggiori oneri energetici; – l’attivazione immediata dell’iter per l’accollo dei mutui allo Stato con ristrutturazione dei tassi di interesse, applicando quanto disposto dal DL Milleproroghe”.