Castello, camion perde fanghi maleodoranti. Autista rintracciato e sanzionato

Un camion ha lasciato una lunga scia di fanghi organici maleodoranti in piazzale Gramsci a Castel San Giovanni.

Il camion, diretto a Verona, nell’attraversare la rotatoria ha perso parte del carico. Il cattivo odore, unito al caldo soffocante, hanno provocato un effetto a dir poco esplosivo.

La polizia municipale, accortasi dai filmati delle telecamere, di quanto accaduto ha subito provveduto a far ripulire l’asfalto e ha rintracciato il camionista tramite il numero di targa. Per lui è scattata una sanzione da 60 euro più i costi, (qualche centinaio di euro), per la pulizia dell’asfalto.