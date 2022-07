Elisoccorso a Fiorenzuola, atterraggio in via Corridoni fino al 2027: ok in consiglio

Ok nel consiglio comunale di Fiorenzuola al rinnovo della convenzione già attiva con l’Ausl di Piacenza per l’utilizzo del campo da calcio in via Corridoni come area di atterraggio per l’elisoccorso. L’intesa, inizialmente istituita di durata triennale, è stata prorogata per altri cinque anni, fino al 30 giugno 2027.

La convenzione rinnovata definisce la normativa di utilizzo dell’impianto, concesso a titolo gratuito dal Comune, affinché la struttura possa ospitare l’attività di atterraggio diurno e notturno degli elicotteri dedicati al servizio Hems in Regione. L’area potrà inoltre essere utilizzata, previa autorizzazione dalla centrale operativa 118 “Emilia Ovest”, anche dai mezzi di vigili del fuoco e forze dell’ordine.