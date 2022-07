Nomine diocesane, a monsignor Busani parrocchie nel comune di Gazzola

La Diocesi di Piacenza Bobbio ha comunicato che monsignor Giuseppe Busani, finora parroco di Castel San Giovanni, lasciando i precedenti incarichi, è stato nominato parroco delle parrocchie del Comune di Gazzola: San Martino vescovo in Rivalta; San Savino in Rezzanello; Sant’Eustorgio vescovo in Momeliano; Santi Maria Maddalena e Stefano protomartire in Monticello; Santi Cosma e Damiano in Castelletto di Gazzola.

Don Andrea Campisi, finora parroco di Gragnano Trebbiense PC, lasciando i precedenti incarichi, è stato nominato parroco della parrocchia di San Giovanni Battista in Castel San Giovanni PC e Moderatore della comunità pastorale 1 del Vicariato Val Tidone.

Don Giuseppe Iotti, presbitero appartenente alla Associazione pubblica di Chierici di diritto diocesano “Comunità Sacerdotale Familiaris Consortio”, diocesi di Reggio Emilia – Guastalla, è stato nominato parroco della parrocchia di San Lazzaro e San Vincenzo de’ Paoli in Piacenza.

Don Matteo Tolomelli e a Don Luca Ferrari, presbiteri appartenenti alla medesima Associazione pubblica di Chierici, è stato affidato l’incarico rispettivamente di Vicario parrocchiale e di collaboratore festivo nel servizio pastorale nella parrocchia di San Lazzaro e San Vincenzo de’ Paoli in Piacenza e nell’ambito della comunità pastorale.

Con atto vescovile i coniugi Matteo Dell’Orto, diacono permanente, e Michela Cattelli, sono stati nominati Responsabili del Servizio per il Catecumenato.