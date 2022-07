Polizia locale di Fiorenzuola, nuovo ingresso in organico: Alex Mele di 24 anni

Nuovo ingresso nell’organico della polizia locale di Fiorenzuola d’Arda. Da alcuni giorni ha infatti preso servizio il nuovo agente Alex Mele, ventiquattrenne residente nel Parmense: diplomato in logistica nel 2017 all’Itis Berenini di Fidenza, dopo ulteriori esperienze di studio e lavorative, nel 2021 Alex ha frequentato il corso-concorso pubblico per la copertura di 154 posti di agente di polizia locale di categoria C, indetto dalla Regione Emilia-Romagna, con il conseguente ingresso in graduatoria e la successiva assunzione presso il Comune fiorenzuolano.

“Tra gli obiettivi della nostra amministrazione c’è l’ampliamento del servizio di polizia locale, anche vista l’attuale normativa che prevede la presenza di 0,9 operatori ogni mille abitanti”, ha commentato il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi. “Con l’assunzione di Mele siamo ora ad otto operatori, nonostante l’assunzione, dal 2016, di ben nove risorse, in linea con la finalità di potenziamento del servizio: il nostro lavoro è tuttavia stato limitato nel tempo da diversi pensionamenti e da alcune richieste di mobilità e trasferimento. Per proseguire su questa linea stiamo comunque già lavorando per indire nei prossimi mesi, sulla polizia locale, un nuovo concorso a livello comunale”. Positivo il commento del funzionario responsabile del settore di polizia locale, Carla Rigolli.

“Sono soddisfatta della nuova assunzione: auspichiamo un ulteriore potenziamento

dell’organico a nostra disposizione nei prossimi mesi ed apprezziamo l’impegno sul tema da parte dell’amministrazione Comunale”.