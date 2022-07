Violato il divieto in via Ciceri a Fontana Pradosa, trenta multe a camionisti

Sono più di 30 i camionisti multati perché pizzicati a passare lungo via Ciceri, a Fontana Pradosa, nonostante il divieto che, da ormai diverso tempo, dovrebbe interdire il passaggio dei mezzi pesanti nella viuzza che taglia in mezzo l’abitato della frazione castellana. Un passaggio che consente un collegamento diretto tra la via Emilia, la strada del Colombarone e il polo logistico escludendo. Le multe sono soltanto quelle contate nelle ultime settimane e dimostrano una volta di più, se ancora ce ne fosse bisogno, quanta ragione abbiano gli abitanti della frazione alle porte di Castel San Giovanni a lamentarsi per il continuo via vai di mezzi pesanti a pochi passi dalle loro abitazioni. In paese c’è chi ha ribattezzato via Ciceri “la tangenziale” di Castel San Giovanni.

