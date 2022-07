Rovinosa caduta in Trebbia, ferito recuperato dalle squadre di soccorso alpino

La giornata da trascorrere sulle rive del Trebbia si è trasformata in una disavventura con tanto di conclusione all’ospedale di Piacenza per un 28enne piacentino. Il giovane è infatti rimasto vittima di una rovinosa caduta sulle pietre del fiume in località Dorba, nel comune di Travo. È accaduto intorno alle 11 e per il soccorso dell’uomo, che ha riportato diverse ferite, è stato necessario l’intervento non solo dei volontari della Pubblica Assistenza, ma anche di due squadre del Soccorso alpino “Monte Alfeo”. Questi ultimi si sono occupati di recuperare il ferito attraverso l’ausilio di corde e di trasportarlo al di fuori del letto del fiume per raggiungere il mezzo di soccorso giunto da Travo. Le condizioni dell’uomo non preoccupavano fortunatamente i soccorritori.

