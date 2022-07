Incendio a Castello: a fuoco un mucchio di sterpaglie. Fiamme spente dai residenti

Secondo i testimoni sarebbero stati dei ragazzini, intenti a giocare con alcuni accendini, ad appiccare questo pomeriggio – pare in maniera non intenzionale – un piccolo incendio a Castel San Giovanni, nello spazio adiacente a piazzale Rio Carona. A prendere fuoco sono state alcune sterpaglie, con passanti e residenti subito accorsi con bottigliette e secchi d’acqua per contenere il rogo. Sul posto anche i vigili del fuoco proveniente da Piacenza.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà