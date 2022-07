Incendio in un campo a Chiulano di Vigolzone: in fiamme rotoballe di fieno

Mattinata impegnativa per i vigili del fuoco di Piacenza che, dopo essere intervenuti in città allo stabilimento della Cementirossi, hanno domato un altro incendio, divampato in questo caso in Val Nure.

A Chiulano di Vigolzone, per cause ancora da accertare, poco dopo le 11 alcune rotoballe di fieno hanno preso fuoco. Subito allertati, i vigili del fuoco – intervenuti sul posto con una squadra proveniente da Piacenza munita di autobotte – hanno scongiurato il rischio che le fiamme potessero interessare una vasta porzione di terreno.