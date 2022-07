Tragedia a Dorba di Travo: 67enne muore in Trebbia sotto gli occhi del figlio

Momenti drammatici in Trebbia, a Dorba di Travo, dove purtroppo non sono servite le manovre salvavita per rianimare un uomo di 67 anni che è annegato nel fiume. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio poco dopo le 15.

Stando alle prime informazioni raccolte la vittima, un piacentino residente in città, era in Trebbia insieme al figlio. Proprio quest’ultimo avrebbe notato l’uomo esanime galleggiare sopra il pelo dell’acqua. Non si esclude che il 67enne possa essere stato colpito da un malore improvviso. Dopo averlo trascinato a riva, il figlio ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Pubblica Assistenza di Travo, il 118, i vigili del fuoco di Bobbio, il soccorso alpino con due squadre e l’eliambulanza proveniente da Parma. Vani i tentativi di rianimazione. Ai carabinieri di Rivergaro il compito di ricostruire l’accaduto.