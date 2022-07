Biblioteche Passerini Landi e Giana Anguissola, domani chiusura straordinaria

Domani, venerdì 15 luglio, a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete pubblica da parte di Enel con conseguente stacco della corrente in tutto l’isolato compreso tra vicolo San Pietro e via Carducci, le biblioteche Passerini Landi e Giana Anguissola rimarranno chiuse. La sola Passerini Landi riaprirà al pubblico dalle 15.00 alle 19.00, salvo l’eventuale prolungarsi dei lavori necessari per riparare il guasto tecnico.

