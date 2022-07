Dalla Georgia a Bettola: 82 giovanissimi ambasciatori di pace con arte e danza

Dalla Georgia con tanto coraggio e desiderio di mostrare il loro talento e le loro tradizioni. 82 ragazzi della Georgia che frequentano scuole d’arte e di danza, hanno affrontato un viaggio di 5 giorni per arrivare in Italia e partecipare al Festival Internazionale dei giovani coordinato dal maestro di sport Carlo Devoti e che ha base a Berceto, in provincia di Parma. Hanno tra i 6 e i 15 anni e tutti sono già dei bravissimi ballerini, che si esibiscono nei loro abiti tradizionali, per mostrare anche in questo modo la bellezza della loro nazione, collocata tra le montagne del Caucaso e le spiagge del Mar Nero, ricca d’acqua e di vigneti, ma che anch’essa, come oggi l’Ucraina, ha vissuto l’aggressione russa. Per questo i genitori dei giovani hanno atteso fino all’ultimo prima di autorizzare la partenza dei propri figli.

“Questi ragazzi sono stati coraggiosi – osserva Devoti – e sono i migliori ambasciatori di pace, con i loro sorrisi e i loro talento”. Il Festival internazionale dei giovani ha fatto tappa anche a Bettola, in piazza Sant’Ambrogio, dove i ragazzi hanno ricevuto calorosi applausi.