Sarmato, per l’ex cinema “Topo Nero” passo avanti verso l’esproprio

Un altro tassello per arrivare al risultato, un altro via libera “tecnico” per risolvere dopo decenni la partita dell’ex cinema Topo Nero di Sarmato, edificio fatiscente in pieno centro paese per il quale è iniziata la procedura di esproprio: a legittimarla ora c’è soprattutto l’apposizione del vincolo di pubblica utilità (con relativa variante urbanistica), appena votata a maggioranza dal consiglio comunale. L’area dovrebbe essere posta infatti specialmente a servizio delle vicine scuole medie, con l’abbattimento del rudere, la realizzazione di un piccolo parcheggio fronte strada e un’area verde a disposizione per molteplici utilizzi.

