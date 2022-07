Le Moline di Farini, dopo vent’anni riapre il bar. Un tempo c’erano cinque osterie

Le Moline, piccolo centro abitato nel comune di Farini, sulla provinciale 8 per Bedonia, torna ad avere un esercizio pubblico. Un tempo si contavano addirittura cinque osterie e due botteghe alimentari. Dall’inizio degli anni 2000 anche l’ultima osteria ha chiuso. Quest’anno, proprio pochi giorni fa, uno di quei locali ha riaperto come bar. La titolare è Lina Stoyanets, farinese dal 1999, ma ucraina di origine, che con il compagno Luca Lusardi ha aperto il bar Le Moline per tornare a fare vivere il paesino, come un tempo.

