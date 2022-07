Gossolengo: ubriaco, sfascia un bar e aggredisce un carabiniere. Arrestato 55enne

Si ubriaca e sfascia tavoli e sedie di un bar lanciandoli in mezzo alla piazza è accaduto nel pomeriggio di domenica 17 luglio a Gossolengo. Protagonista dell’episodio un cinquantacinquenne piacentino che ha poi aggredito e percosso un carabiniere accorso per calmarlo. L’uomo è stato infine arrestato dai carabinieri di Rivergaro. E’ comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto dei militari e rimesso in liberta il cinquantacinquenne.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà