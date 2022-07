Castel San Giovanni, incidente tra due mezzi lungo via Allende. Traffico in tilt

Un’auto e una motrice senza rimorchio si sono scontrati violentemente nel primo pomeriggio di oggi lungo la trafficatissima via Allende a Castel San Giovanni. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Lo scontro ha però avuto forti ripercussioni sul traffico, già di per sé parecchio congestionato in quella zona della città.

Stando alle prime ricostruzioni i due mezzi viaggiavano l’uno in direzione opposta rispetto all’altro quando, per cause che sono in corso di accertamento, si sono scontrati. L’auto, dopo l’urto, ha fatto una carambola finendo di traverso in mezzo alla carreggiata. Oltre alla polizia locale sul posto è intervenuta anche una squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza i due mezzi coinvolti nello scontro. Sul posto anche un’ambulanza con i volontari della Pubblica Assistenza e un’auto infermieristica con i sanitari del Pronto Soccorso di Castel San Giovanni. Agli agenti della polizia locale è occorso diverso tempo per ripristinare la viabilità. Nel frattempo si sono formate lunghe code.