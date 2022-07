Pontenure: pestaggio in piazza finisce con un ferito, due giovani a processo

Pestaggio in piazza a Pontenure. Il fatto era avvenuto nel 2019. A processo due giovani dell’est accusati di aver picchiato un cittadino marocchino. I due si sono difesi spiegando “che il marocchino aveva strappato a uno di loro una catenella ed era poi fuggito”. Sarebbe stato quindi inseguito e picchiato. Testimoni hanno deposto il 17 luglio in aula, in tribunale a Piacenza, spiegando che il marocchino era a terra e che altri due lo prendevano a calci in faccia. Il due giovani dell’est sono accusati di lesioni, mentre il marocchino di lesioni e furto. Il processo è stato rinviato.

