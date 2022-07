Un incendio è divampato nella serata di venerdì 22 luglio, all’interno di una ditta di Podenzano che opera nell’ambito della smaltatura di tegami e pentole. Ancora da accertare le cause del rogo che è divampato all’interno di un capannone, situato in via Araldi, nella zona industriale del paese. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà