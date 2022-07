Grazie al defibrillatore 84enne di Rivergaro riprende conoscenza dopo un malore

Attimi di paura e apprensione in un’abitazione in località Mulinazzo di sotto, nel comune di Rivergaro. Una donna di 84 anni ha avuto un malore ed è andata in arresto cardiaco. I parenti che erano con lei in quel momento hanno dato immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti un equipaggio della Pubblica assistenza Val Nure, i sanitari del 118 di Bobbio e l’auto infermieristica da Piacenza. I soccorritori hanno praticato in tempi celeri le manovre di rianimazione: mentre alcuni si davano il cambio nella pratica del massaggio cardiaco, un incaricato ha applicato il defibrillatore.

Dopo cinque scariche dell’apparecchio salva vita, l’anziana ha ripreso conoscenza ed è stata trasportata d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Piacenza.