Max Pezzali e Nina Zilli a sorpresa a Costa Filietto in Harley Davidson e Vespa

Trent’anni di carriera, in 60mila per lui in estasi poche sere fa a San Siro, ma ieri una meritatissima pausa al ristorante Costa Filietto di Mezzano Scotti per Max Pezzali,k arrivato a bordo dell’amata Harley Davidson con la moglie Debora Pelamatti e assieme a un’altra grande sorpresa per i fan: la cantante Nina Zilli (in Vespa), che delle zone è un habitué visto che il papà – lei infatti si chiama all’anagrafe Fraschetta – è originario di Ceci.

Per loro: antipasto di salumi misti, gnocco fritto, verdure; poi tortelli, tagliolini, pinoli, brasato. E immancabili le pesce con il vino rosso. Alla faccia del caldo, un pranzo da leccarsi i baffi. Non è mancata la corsa al selfie con Max e Nina. E a sognare è stata soprattutto chi festeggiava i suoi 20 anni a Costa Filietto e si è trovata spalla a spalla al tavolo con Max. Un bel regalo.