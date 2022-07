Con il cambio di amministrazione aree verdi non irrigate da 28 giorni

Il verde a Piacenza soffre e “vive una situazione di emergenza acuta”. Colpa di una siccità senza fine, e fin qui poco si può opporre. Ma colpa anche, a quanto pare, di quasi un mese di trascuratezza che è coinciso con il cambio della guardia dell’amministrazione alla guida del Comune: 28 giorni in cui l’irrigazione manuale di aiuole, parchi e giardini non avrebbe funzionato come doveva. “Stiamo correndo ai ripari con un’irrigazione rafforzata” spiega il neo assessore alla manutenzione Matteo Bongiorni, il quale racconta di essersi trovato in eredità una situazione “scomoda” del verde e che insieme agli uffici sta cercando di capire dove è più urgente intervenire “per limitare i danni”.

