Ieri sera raffiche di vento fino a 70 km/h ma poca pioggia. Oggi attesa nuova ondata

Raffiche di vento fino a 70 chilometri orari, lampi, tuoni e fulmini a ripetizione ma con precipitazioni piuttosto ridotte: dai 5 ai 10 millimetri. In città e provincia anche qualche chicco di grandine.

Così la breve ondata di maltempo ha colpito ieri sera, a partire dalle 21.30, il Piacentino, provocando danni e disagi per lo più in provincia: alberi caduti e allagamenti sono stati i principali problemi con cui hanno dovuto fare i conti per ore i vigili del fuoco. Numerosi interventi si sono registrati a Carpaneto, San Pedretto, Monticelli, Rottofreno, Gragnano e in numerose altre località.

Anche per oggi, fa sapere Vittorio Marzio di Meteovalnure, è prevista una situazione di instabilità diffusa con possibili temporali di calore nel pomeriggio soprattutto nelle zone appenniniche. Sempre nel pomeriggio sono attese altre raffiche di vento dell’intensità di ieri. In serata le temperature potrebbero inoltre calare in modo significativo.

A questo proposito la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla evidenziando il rischio che si manifestino fenomeni temporaleschi violenti, più probabili sulle zone di pianura settentrionali.