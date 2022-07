Piozzano, in arrivo un milione di euro: serviranno a mettere in sicurezza il paese

Un milione di euro per mettere in sicurezza Piozzano. La cifra, per un paese di 600 anime, è da capogiro e sicuramente rappresenta uno dei finanziamenti più alti mai ricevuti, almeno a memoria recente, per il piccolo Comune di alta collina a scavalco tra Valluretta, Val Trebbia e Val Tidone. I fondi arrivano dal Ministero dell’Interno a cui l’amministrazione comunale di Piozzano aveva inoltrato una richiesta per accedere a quei contributi governativi (legge 30 dicembre 2018, n.145) destinati alla messa in sicurezza del territorio (e anche degli edifici).

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI