“Strategie al ribasso, la polizia stradale è in ginocchio”: l’allarme del Siap

“Chiediamo, provocatoriamente, la chiusura della stradale per fallimento”: è quanto si legge nella nota del sindacato Siap a firma del segretario dell’Emilia Romagna Sandro Chiaravallotti. “La polizia stradale è in ginocchio. A fronte di alcuni concorsi vinti negli ultimi anni, da parte del personale della polstrada piacentina – prosegue la nota – il dipartimento ha trasferito quasi tutto il personale che ha frequentato i corsi di formazione, presso la questura di Piacenza. Le difficoltà che si dovranno affrontare, non sono poche. Nel prossimo e imminente futuro, grazie a queste strategie da strapazzo e ai numerosi pensionamenti, il personale operativo (pattuglianti) dovrà necessariamente diminuire sino ad un numero di 12 operatori. Tra l’altro, 5 di questi 12, devono essere necessariamente impegnati nella sala operativa e, pertanto, impiegabili su strada saranno solo 7. Siamo alla follia pura. La polstrada di Piacenza, il compartimento polstrada Emilia Romagna e il servizio centrale di specialità, ci risulta che avevano chiesto, nell’ultimo concorso, proprio per evitare queste problematiche, che tutto il personale vincitore, rimanesse in sede. Ma forze oscure lo hanno impedito. Pertanto il Siap chiede al dipartimento di rivedere la questione anche a fronte dei prossimi concorsi, oppure di chiudere la stradale causa strategie di basso profilo fallimentare dovuto a strategie suicide e inspiegabili”.