Ponte dell’Olio: punto dalle vespe è andato in shock anafilattico. Grave un 55enne

È stato portato in condizioni serie all’ospedale di Piacenza un uomo di 55 anni che ieri, 27 luglio, è stato punto da un insetto e, allergico, ha avuto uno shock anafilattico. Attorno alle 19.15 un uomo si è presentato personalmente alla sede del Pubblica assistenza Val Nure di Ponte dell’Olio in via Parri. Era in shock anafilattico a causa di due punture di vespe. I volontari lo hanno trasportato con un’ambulanza ad Albarola di Vigolzone dove, ad attenderlo, c’erano i soccorritori del 118. Il 55enne era cosciente, ma respirava male e già sul posto gli sono state prestate le prime cure.

