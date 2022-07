Pioggia, vento e grandine. Strade bloccate e vigili del fuoco in azione in provincia

Dal primo pomeriggio di oggi un’ampia perturbazione si è abbattuta sul nostro territorio. Diversi i disagi al traffico provocati dal mal tempo. A causa delle forti raffiche di vento una pianta è caduta sulla statale 10 tra Castel San Giovanni e Stradella.

Spostandoci in Val Trebbia, situazione simile sulla provinciale per Bobbiano dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Bobbio sempre per un albero abbattuto dal vento. “Dalle 17.00 di oggi il centralino suona in continuazione” riferiscono dalla stazione dei vigili del fuoco di Piacenza. Alle 18.30 erano quattro gli equipaggi impegnati tra le strade e i paesi della provincia.

La pioggia è caduta a tratti in maniera torrenziale. A Travo certe strade per alcuni minuti sembravano fiumi. Lo stesso è accaduto a Rivergaro. Sia in Val Trebbia che in Val Tidone diverse le segnalazioni dei cittadini preoccupati per la caduta di grandine. La perturbazione dovrebbe continuare per tutta la serata, anche se in alcune zone ha già smesso di piovere. Da domani ritorna il sole e si rialzeranno, anche se di poco, le temperature.