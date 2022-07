Tromba d’aria a Fiorenzuola, 15 alberi caduti. Lavori per mettere in sicurezza

Prosegue a Fiorenzuola d’Arda l’attività di pulizia del parco Lucca, l’area verde pubblica più grande della città, danneggiata dalla tromba d’aria del 4 luglio. Il personale comunale – dopo aver reso accessibili i vialetti del parco, aperto al pubblico, nelle ore immediatamente successive alla tromba d’aria – sta proseguendo in questi giorni le operazioni finalizzate a liberare le aree del giardino da piante e rami caduti a terra o pericolanti, e mettere così in sicurezza l’intera superficie del parco, di oltre ventiduemila metri quadri. Sono in totale quindici, come evidenziato dalle ricognizioni effettuate dallo stesso personale, le piante – anche di notevoli dimensioni – danneggiate dal maltempo.

“Le operazioni all’interno del parco stanno procedendo insieme ai lavori attualmente in corso nel centro della città, nella periferia e nelle frazioni, compatibilmente con la forza lavoro disponibile all’interno del personale comunale”, ha sottolineato il sindaco Romeo Gandolfi. “Il nostro impegno nel sistemare il parco e metterlo in sicurezza ribadisce l’attenzione che la nostra amministrazione rivolge a quest’area, per cui manteniamo la ferma intenzione di valorizzazione a beneficio dell’intera cittadinanza”.