Castello, iscrizioni al nido: 99 domande, 52 posti. La lista si allunga ogni anno

I bimbi inseriti al nido comunale Biribimbo di Castel San Giovanni sono 52 ma le iscrizioni sono 99, quasi il doppio. Si allunga di anno in anno la lista di famiglie che chiede di iscrivere i propri figli al nido comunale di via Nazario Sauro. Un dato che mette in non poche difficoltà l’amministrazione comunale che quest’anno si trova a dover fare i conti con una lista di attesa che praticamente eguaglia il numero di chi invece è riuscito ad assicurare un posto per il proprio bimbo nella struttura comunale. Secondo la graduatoria pubblicata sul sito internet del Comune quest’anno a fronte di 52 domande che hanno trovato soddisfazione, ne restano però altre 47 da parte di altrettante famiglie in lista di attesa.

“È ovvio – dice l’assessore all’istruzione Elena Galli – che vorremo dare soddisfazione a tutte le domande e a tutte le famiglie che hanno fatto richiesta. Purtroppo – aggiunge Galli – non abbiamo i requisiti, anche a causa degli spazi che oggettivamente non sarebbero sufficienti, per farci autorizzare una sezione in più, motivo per cui stiamo lavorando per trovare soluzioni alternative”.

Una soluzione verrà una volta che sarà realizzato il nuovo asilo nido di via Eleonora Duse.