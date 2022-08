Nidi, a Piacenza 204 in lista d’attesa. Tarasconi: “Nuovo asilo è una priorità”

Con 204 bambini in lista d’attesa nelle graduatorie dei nidi (0-3 anni) – mai così tanti negli ultimi anni – l’orizzonte non conosce alternative: “A Piacenza serve un asilo nuovo”. Ne è certa il sinaco Katia Tarasconi che già aveva inserito il progetto nel programma della campagna elettorale. E ora che da un paio di settimane ha potuto misurarsi più da vicino con la realtà e il boom di domande da parte delle famiglie, quello di una nuova struttura “rappresenta una priorità assoluta” della nuova amministrazione di centrosinistra. “Siamo in sella da poco e stiamo analizzando la situazione: si tratta di capire se vi siano già strutture in grado di ospitare nuove sezioni o, come credo, sia necessario costruirne una ex novo. Ne stiamo ragionando perché il tema è cruciale”.

I dettagli nell’articolo di Marcello Pollastri sul quotidiano Libertà