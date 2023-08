Fondazione: “Nuovo Emporio solidale a Fiorenzuola e un asilo nido a Piacenza”

La fondazione Piacenza e Vigevano investe nel welfare, nel sociale. Con circa un milione di euro di nuovi stanziamenti arrivano a oltre 3,5 milioni le risorse deliberate finora nell’anno – rispetto alla disponibilità di 4,5 milioni prevista dal Dpp 2023 – per dare il via libera a una serie di interventi destinati a supportare nuovi servizi a favore del territorio.

Il progetto più significativo è la realizzazione di un nuovo Emporio Solidale per la provincia di Piacenza: sarà attivo a Fiorenzuola, grazie all’impegno della parrocchia di San Fiorenzo. “L’attività di questo nuovo centro andrà ad affiancarsi a quella che dal 2019 svolge l’Emporio Solidale di Piacenza, negli spazi di via I Maggio che la Fondazione ha acquisito e sistemato in funzione del progetto – spiega il presidente Roberto Reggi -. C’è un forte bisogno di queste realtà e speriamo di poter presto vedere altre aperture analoghe: ci sono già contatti in corso che vorremmo concretizzare a breve”. Il nuovo Emporio Solidale di Fiorenzuola sorgerà in un’ala dell’ex convento San Francesco annesso alla chiesa omonima.

Un altro grande importante progetto welfare riguarda l’avvio di un nuovo asilo nido presso la parrocchia piacentina di Nostra Signora di Lourdes. Lo scorso gennaio, a seguito di una richiesta del Comune di Piacenza, la Scuola materna gestita dalla parrocchia ha dato il via ai lavori per adeguare un suo piano alla funzione di asilo nido, in grado di ospitare 24 bambini.