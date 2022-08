Riqualificazione di piazza Italia: acceso dibattito in consiglio a Podenzano

Il progetto di riqualificazione di piazza Italia è ancora modificabile, ma rigenerazione non significa riasfaltare e rifare la segnaletica orizzontale che delimita i parcheggi. In estrema sintesi è quanto emerge dalla risposta del sindaco Alessandro Piva, nell’ultima seduta consiliare, ad una dettagliata interrogazione del gruppo consiliare di minoranza “Uniti per Podenzano” in merito al progetto di riqualificazione di piazza Italia e di completamento di piazza Nuova che è stato presentato nell’ambito del bando “Rigenerazione urbana” insieme ai Comuni di Carpaneto, San Giorgio e Gropparello per ottenere il finanziamento ministeriale.

Il progetto di Podenzano ha un valore di 1.050.000 euro. Mantenere solo parcheggi, come chiesto dai commercianti che avevano avviato una raccolta firme per fermare l’iter, “non è una strada percorribile”, dice il sindaco, perché non prevista dal bando cui si è partecipato e quindi non finanziabile.

Alla risposta, altrettanto dettagliata, è seguito un ampio dibattito in cui la minoranza ha evidenziato la necessità di avviare percorsi partecipativi per tutti quei temi che interessano la comunità.