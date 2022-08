“Dal buio alla luce”: al via il cantiere per l’installazione dell’opera di Scepi

Un’installazione è sorta ieri nel parcheggio di proprietà dell’Opera Pia Alberoni, di fronte all’Università Cattolica. Ospiterà “Dal Buio alla Luce”, l’opera d’arte di Franco Scepi simbolo della candidatura del corpo sanitario italiano al Premio Nobel per la Pace 2021, lanciata dalla Fondazione Gorbaciov, che ha sede nella nostra città, e pensata per testimoniare il grande lavoro svolto durante l’emergenza coronavirus dai sanitari. Una candidatura accettata dal Comitato di Oslo, dove viene consegnato il Nobel per la Pace, benché il premio fu poi assegnato ai giornalisti Maria Ressa e a Dmitry Muratov “per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura”.

