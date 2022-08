Nuova ondata di caldo torrido in arrivo. Temperature oltre i 37 °C

Una nuova ondata di caldo torrido sta bussando alle porte dell’Europa centro meridionale, con un anticiclone sub tropicale che già oggi ha iniziato a invadere l’Italia, e che per tre giorni porterà la colonnina di mercurio a superare i 37 °C di giorno, con minime notturne che non scenderanno mai sotto i 24 gradi. Lieve calo nel week-end, ma con temperature comunque attestate attorno ai 35 gradi e quindi al di sopra delle medie stagionali.

Per vedere un po’ di pioggia bisognerà attendere l’arrivo di una perturbazione previsto alla volta di martedì. Perturbazioni, quelle agostane, che contribuiscono a dare ogni volta un piccolo colpo all’estate grazie alle giornate più corte e al sole più basso rispetto a luglio.

“Guardando al trimestre appena concluso, il periodo da maggio a luglio di quest’anno ha fatto registrare medie di temperatura e pressione superiori a quelle dell’equivalente periodo del 2003 – spiega Vittorio Marzio di MeteoValnure.it -, anche se occorre precisare che nell’estate di 19 anni fa il mese più caldo fu agosto”.

Un altro dato da tenere in considerazione è l’aumento di 3/5 gradi della temperatura media dell’acqua del mar Mediterraneo, attestato attorno ai 28 °C. “Gli effetti di questo innalzamento di manifesteranno in autunno – prosegue l’esperto – perché temperature marine più elevate possono comportate perturbazioni più violente”.

Tornando all’analisi dei dati di temperatura locale, il luglio 2022, pur essendo stato uno dei più caldi degli ultimi decenni, non ha superato il record di temperatura di 40,3 °C del 1985. Per quanto riguarda il mese di agosto il picco a Piacenza fu nel 2003 con 39,6 gradi.