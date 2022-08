Sbanda e finisce contro un’auto in sosta: feriti a La Verza. Traffico in tilt

Scontro frontale a La Verza tra un’auto a tutta velocità contro un mezzo posteggiato ai lati della strada. E’ successo oggi pomeriggio nella frazione piacentina. Il veicolo in sosta era vuoto, mentre le persone a bordo dell’auto in arrivo da Settima sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Croce Bianca e Croce Rossa, una squadra infermieristica, i vigili del fuoco per le operazioni di disincastro e due pattuglie della polizia municipale per regolare il traffico in tilt.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà