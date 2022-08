Bisturi d’oro al chirurgo Roberto Scagnelli. “Premio che arriva dai miei monti”

Il prof. Roberto Scagnelli, chirurgo ortopedico e traumatologo in Piemonte e nativo del comune di Farini, ha dedicato ai suoi familiari e alla sua terra il Bisturi d’oro che ha ricevuto ieri a Mareto nell’annuale appuntamento che si perpetua da oltre 50 anni. Il riconoscimento, dopo qualche anno, è “tornato a casa”. Come ha ricordato nel suo saluto il sindaco di Farini, Christian Poggioli, “il Bisturi torna a casa perché siamo tornati a svolgere questo evento dopo il Covid e perché il premiato è figlio del nostro territorio”.

Il prof. Roberto Scagnelli è infatti nativo di Valle di Cogno San Bassano, borgo che ha lasciato a 11 anni per frequentare le scuole a Piacenza. Lo ha raccontato lui stesso durante la cerimonia, che è seguita alla messa solenne celebrata dal vicario parrocchiale di Pontedellolio, don Omar Bonini, ed animata dai canti del coro “Perosi” di Mareto e dalla musica di Maddalena Scagnelli al violino, Franco Gugliemetti alla fisarmonica, Elena Galetti al violoncello e del maestro Federico Perotti all’organo “Torri”, dato in comodato d’uso dalla famiglia Torri alla parrocchia di Mareto per aprire nuovi spazi culturali sul nostro Appennino.

“Questo è un riconoscimento inaspettato che arriva dalla mie montagne e per un percorso iniziato incoraggiato da mamma e papà – dice commosso il prof Scagnelli -, che lo stesso fecero per i miei fratelli (Giovanni e Domenico, anch’essi stimati professionisti, ndr). Vorrei loro fare vedere questo premio che mai avrei immaginato di ricevere a fine carriera”.

