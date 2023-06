A Mareto il Bisturi doro 2023 consegnato alla dottoressa Paola Scagnelli

È la dottoressa Paola Scagnelli, bettolese e direttore del reparto di Radiologia degli ospedali di Casalpusterlengo e Lodi, il Bisturi d’oro 2023, riconoscimento che il comitato di Mareto assegna da 42 anni a professionisti del settore sanitario come gratitudine per il loro operato.

La consegna è avvenuta stamattina nella chiesa di Mareto, dopo la celebrazione della messa presieduta da monsignor Pierluigi Dallavalle.

“Un momento bello ed emozionante perché avviene nella comunità valnurese in cui ho sempre vissuto e che rappresenta per me una famiglia allargata – ha detto ritirando il premio – ho iniziato la mia professione su questa terra e su questi monti ed è stato uno dei periodi più belli della mia carriera”.

Scagnelli ha dedicato il premio, realizzato dall’orafo valnurese Giulio Manfredi e consegnato dai rappresentanti del comitato Pro Bisturi e dal sindaco di Farini, Cristian Poggioli, ai suoi fratelli “che sono stati i pilastri della mia vita nei momenti difficili con i quali ho condiviso i momenti di gioia e di dolore della mia vita”, ma soprattutto al padre Celestino, già sindaco di Bettola e alla madre Maria Rosa “che mi hanno insegnato che nella vita l’empatia è la cosa fondamentale soprattutto nei confronti del prossimo e dei bisogni della gente, questa è la cosa che mi ha realizzato di più come persona, come donna oltre che come professionista”.

Scagnelli dedica il suo tempo libero al volontariato ed in particolare ai bambini delle missioni delle suore di monsignor Torta con cui collabora già da diversi anni, a quei bambini albini che spesso vengono rapiti e mutilati per realizzare amuleti con i loro arti ritenuti portentosi con poteri magici e soprannaturali. Anche a loro ha voluto anche dedicare il premio.

