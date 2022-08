“Costretti a lasciare Marsaglia se la scuola materna riduce l’orario”: genitori protestano

“A Marsaglia i bambini alla scuola materna sono in aumento ma invece di mantenere il servizio si tagliano le ore. Davvero, non riusciamo a capire la logica che sta dietro alla riduzione da 40 a 25 ore”.

Non si ferma il malcontento dei genitori e della comunità di Cortebrugnatella per la notizia del “taglio” dei pomeriggi alla scuola dell’infanzia, con 12 iscritti che saranno costretti – salvo novità – a frequentare la struttura soltanto in orario mattutino. E così i genitori, oscillano oggi tra la rabbia e l’amarezza. “Qualcuno – spiegano – sta pensando di lasciare il paese”.

E il sindaco Federico Beccia chiede “subito un confronto con l’Unione Montana, per fare il punto sulla chiusura della scuola media di Ottone».

TUTTI I DETTAGLI NEGLI ARTICOLI DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’