Borgonovo, l’asilo nido torna alla massima capienza: da settembre ospiterà 32 bimbi

L’asilo nido comunale di Borgonovo ritorna alla sua massima capienza. A settembre, con l’inizio del nuovo anno educativo, il nido ritornerà ad accogliere 32 bimbi che è il numero massimo consentito per la struttura per l’infanzia di via Oldrini. Si tratta di sei posti in più, rispetto ai 26 bimbi che di solito venivano accolti al nido comunale, che di per sé possono apparire poca cosa, ma significano sei famiglie in più che potranno mandare il loro bimbo al nido. In questo modo l’attuale lista di attesa, pari a nove bambini, viene quasi del tutto abbattuta.

“Lavorando con il gestore – dice l’assessore Elisa Nicelli – abbiamo fatto una serie di piccoli interventi che ci hanno consentito di riportare il nido alla sua massima capienza”.

In questi giorni, visto che la struttura è chiusa, sono in corso una serie di lavori di ritinteggiatura e adeguamento dei locali, posizionamento di nuovi arredi.