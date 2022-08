Caro energia: “Per il teleriscaldamento costi saliti alle stelle”

Aspettare una bolletta che supera il cento per cento dell’anno precedente non rallegra l’estate dei “teleriscaldati”. E getta ombre cupissime sul loro inverno termico. Si sapeva del vantaggio ambientale, un bene poter eliminare caldaiette inquinanti, e si sperava nel vantaggio economico che fu ventilato agli inizi dell’operazione “teleriscaldamento” in città. Siamo nel 2016. Oggi, con 166 edifici teleriscaldati e 1.895 utenti e oltre 2 milioni di volumetria servita da Iren, il tema pende tutto dalla parte dei costi. E visto che in estate si tengono assemblee condominiali, si scopre che i costi saranno ancor più insostenibili di tutti gli altri. E sale la protesta. Un caso per tutti, fra le segnalazioni arrivate. Il condominio “Dei Giardini” di viale Il Piacentino si trova un preventivo da 70mila euro esploso a 140/150mila per la copertura da ottobre ad aprile.

“E’ insostenibile – spiega una residente – e pensare che il passaggio al teleriscaldamento ci veniva offerto come forma di risparmio”.

I dettagli nell’articolo di Patrizia Soffientini sul quotidiano Libertà