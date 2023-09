Gragnano, teleriscaldamento sotto la lente: “Selezionati da Europe Direct E-R”

L’impianto di teleriscaldamento del Comune di Gragnano – inaugurato nel novembre 2014, alimentato a biomasse (cippato) a filiera cortissima, e finalizzato al riscaldamento degli edifici comunali – è stato oggetto di riprese video speciali.

“Nei mesi scorsi, abbiamo candidato alcuni nostri progetti realizzati sul territorio comunale, grazie ai fondi europei – spiega il consigliere delegato Andrea Capellini, eletto nelle reti europee Belc e Yep, quota PES, della Commissione Europea e del Comitato Europeo delle Regioni -. Siamo soddisfatti perché siamo stati selezionati, tra i primi due comuni emiliano romagnoli, per essere pubblicizzati da Europe Direct Emilia-Romagna attraverso le pagine Igers provinciale e regionale, come esempio di utilizzo dei fondi europei nelle comunità locali”.

“Con questo progetto abbiamo incrementato la produzione di energia da fonti rinnovabili insieme a una evidente riduzione delle emissioni annue di CO2 e di polveri sottili – aggiunge il sindaco Patrizia Calza -, tassello di un impegno rivolto alla sostenibilità ambientale che abbiamo cercato di perseguire nel corso degli anni di mandato”.

Tra le attività delle ultime settimane con gli organismi europei, Capellini segnala la candidatura per la parte rivolta al “food” della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, della Bortellina e della Spisigona, come esempi di ricette accessibili e sostenibili, da riscoprire e valorizzare in sostegno alla produzione alimentare e alle tradizioni locali. Così come anche l’ingresso del Comune di Gragnano tra gli aderenti di “Cohesion Alliance”, la principale coalizione europea che riunisce quanti ritengono che la politica di coesione debba continuare ad essere uno dei pilastri sui cui poggia il futuro dell’Unione.

Infine, tra il lavoro di questi mesi Capellini segnala le proposte in merito all’emergenza abitativa attualmente in atto in numerosi stati UE, come membro dei giovani eletti PES al Comitato Europeo delle Regioni, presentati allo European Youth Eventi di Strasburgo, insieme all’organizzazione di una tavola rotonda che avrà luogo nelle prossime settimane in Provincia, rivolta ai giornalisti, insieme allo Sportello Europe Direct di Piacenza, avente come oggetto il Discorso sullo Stato dell’Unione della Presidente Ursula von der Leyen.

Quest’ultimo garantisce, alla comunità gragnanese, sviluppo di attività lavorative, la sua tutela e una evidente riduzione dei costi energetici per la collettività. Questo a fronte di un investimento dell’epoca di oltre 600 mila euro, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e dal contributo a fondo perduto, di 100 mila euro, da parte di un privato.