Solidarietà dagli alpini per l’Hospice di Borgonovo, raccolti e donati 5mila euro

Come una macchina che ha bisogno di continuo carburante e che non si può fermare, l’Hospice di Borgonovo ha bisogno di continuo sostegno economico per poter continuare la sua importantissima azione di sostegno ai pazienti in fase terminale e alle loro famiglie. Questa volta, a dare il loro contributo sono stati gli Alpini: la sezione Ana di Piacenza ha donato nei giorni scorsi la somma di 5mila euro all’associazione Amici dell’Hospice, in occasione di una festa di solidarietà che si è svolta a Gragnano in attesa della Festa Granda di settembre ad Agazzano.

