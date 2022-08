A Castel San Giovanni contributi fino a 700 euro per chi adotta cani

Il Comune di Castel San Giovanni lancia una campagna per incentivare le adozioni di cani e per dire no all’abbandono degli animali. Per incentivare le adozioni, l’ente pubblico ha istituito un fondo di 5 mila euro tramite cui erogare contributi a chi adotta un cane, meglio se anziano. La richiesta possono farla i proprietari di cani che hanno adottato il proprio animale in canili o rifugi di tutto il territorio provinciale.

“Adotta un amico”, questo il nome dell’iniziativa, privilegia chi ha deciso di prendere con sé un cane anziano. Il bonus varia infatti tra i 300 e i 700 euro a seconda dell’età dell’animale. Il Comune ha anche lanciato un campagna social con protagonisti gli animali e i loro padroni, a cui viene chiesto di posare insieme in una fotografia e poi di postarla sui social con gli hastag #ionontiabbandono e #stiamoinsiemeancheinvacanza con il tag @comunedicsg.

“Le foto – spiega il sindaco Lucia Fontana saranno raccolte in un album virtuale”.