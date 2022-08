Cerignale, Pian dei Mulini torna ad animarsi con tre nuovi campi da gioco

La festa del patrono San Lorenzo porta in regalo a Cerignale tre nuovi campi da gioco nella zona di Pian dei Mulini, a suo tempo pista da ballo poi abbandonata. Con l’inaugurazione di mercoledì sera, sono ufficialmente operativi i tre piccoli campi da calcetto, da basket e da mini volley allestiti nell’area a ridosso del paese: uno spazio che già la precedente amministrazione Castelli – prima del commissariamento del Comune – aveva individuato come zona adatta ad essere riqualificata in senso sportivo, utilizzando come forma di finanziamento un mutuo ventennale a tasso zero con l’Istituto di Credito Sportivo.

In un’estate stranamente “vuota” di eventi per Cerignale, anche la piccola inaugurazione da parte del commissario straordinario Luigi Swich ha dato un barlume di normalità e di vivacità.

I dettagli nell’articolo di Cristian Brusamonti su Libertà