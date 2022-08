Bottino da 50mila euro in via Bramieri: i ladri rubano contanti, gioielli e un’auto

Il Ferragosto di una famiglia piacentina si è trasformato in un incubo. Durante le vacanze al mare, una banda di ladri ha svaligiato l’abitazione in via Bramieri mettendo a segno un colpo da circa 50mila euro, tra contanti, gioielli e un’auto. I malviventi hanno distrutto la porta blindata e scardinato diverse parti della casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia.

