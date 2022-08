Cade dalla scala mentre pota le piante del giardino, batte la testa e muore

Un piacentino di 67 anni ha perso la vita questa mattina a Castelvetro, cadendo dalla scala su cui era salito per potare alcune piante del giardino di casa. Stando alla prima ricostruzione, l’uomo ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è finito a terra, battendo violentemente il capo. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi del 118 giunti sul posto.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio di carabinieri della locale Stazione.

