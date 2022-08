Emergenze in Provincia: 15.865 richieste d’aiuto e 141 interventi dell’elisoccorso

Dall’inizio del 2022, sono 15.864 le emergenze riguardanti il territorio provinciale di Piacenza arrivate alla Centrale operativa 118 Emilia Ovest – elisoccorso attiva a Parma. Di queste, sono 2.197 – pari al 13,8 % – le emergenze gravi segnalate con il codice rosso. I dati sono stati presentati dall’Azienda sanitaria di Parma in occasione dell’anniversario della tragedia del Ventasso avvenuta il 18 agosto di 32 anni fa. Una commemorazione attraverso la quale sono state ricordate le quattro vittime dell’incidente: il pilota Claudio Marchini, il medico Anestesista Anna Maria Giorgio e gli infermieri Corrado Dondi e Angelo Maffei.

I numeri riguardanti la nostra provincia sono in linea con gli anni scorsi. In tutto il 2021 le emergenze furono 30.551, leggermente superiori quelle del 2020 quando – anche a causa dello scoppio della pandemia da Covid – il numero di emergenze arrivò a 32.553. “Lavoriamo per il costante miglioramento degli standard di qualità – ha spiegato Adriano Furlan, direttore della Centrale operativa 118 – oltre che per la maggiore copertura possibile del territorio, con l’obiettivo di consegnare il paziente alle cure nel minore tempo possibile”.

Durante la conferenza sono stati riportati anche i numeri inerenti l’attività dell’elisoccorso. Nel primo semestre de 2022 l’elisoccorso è intervenuto 141 volte sul nostro territorio. In totale la maggior parte delle richieste di aiuto per le quali è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso hanno riguardato incidenti domestici (35,7%). Dal punto di vista delle patologie invece è il trauma a farla da padrone interessando il 49,7 % degli interventi; al secondo posta le patologie cardiologiche con il 15,1%.